Более 130 эвакуированных из Газы россиян пересекли КПП «Рафах»

«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей», – говорится в сообщении.

В настоящее время россияне находятся в оперативном штабе столицы Египта Каира. С ними работают российские спасатели, психологи и врачи.

После завершения процедуры оформления бывших российских заложников доставят в Москву.

Ранее стало известно, что 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти уроженки Ростова-на-Дону. После освобождения они находились на территории Израиля на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





