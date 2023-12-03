Более 130 эвакуированных из Газы россиян пересекли КПП «Рафах»
КПП «Рафах» пересекли 133 россиянина с членами семей, эвакуированные из сектора Газа. Граждан РФ доставят из Египта в Москву после процедуры оформления, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей», – говорится в сообщении.
В настоящее время россияне находятся в оперативном штабе столицы Египта Каира. С ними работают российские спасатели, психологи и врачи.
После завершения процедуры оформления бывших российских заложников доставят в Москву.
Ранее стало известно, что 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти уроженки Ростова-на-Дону. После освобождения они находились на территории Израиля на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru