Блинкен высказал обвинения в адрес РФ после обстрела порта Одессы

Соединенные Штаты осуждают ракетный удар по порту Одессы и возлагают ответственность за него на Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, утверждая, что РФ якобы нарушила обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, передает ТАСС.

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Блинкен заявил, что США «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар по порту украинской Одессы», пишет Газета.ru.

Госсекретарь утверждает, что «спустя только 24 часа после подписания сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции РФ нарушила обязательства, возлагаемые на нее, атаковав порт, из которого должны были транспортироваться зерно и сельскохозяйственная продукция».

В США считают, что подобными действиями Россия «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики», а остальные страны – продовольственных поставок.

Ранее сообщалось, что Россия не имеет отношения к обстрелам Одессы. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Турции.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Ракетный УдарОдессаЗерноУкраинаСША
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