Блинкен высказал обвинения в адрес РФ после обстрела порта Одессы

Блинкен заявил, что США «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар по порту украинской Одессы», пишет Газета.ru.

Госсекретарь утверждает, что «спустя только 24 часа после подписания сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции РФ нарушила обязательства, возлагаемые на нее, атаковав порт, из которого должны были транспортироваться зерно и сельскохозяйственная продукция».

В США считают, что подобными действиями Россия «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики», а остальные страны – продовольственных поставок.

Ранее сообщалось, что Россия не имеет отношения к обстрелам Одессы. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Турции.

