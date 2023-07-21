Белый дом: США готовы пойти на риск в вопросе поставок вооружений Киеву

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», - сказал Салливан в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности.

При этом он отметил, что США и союзники обязаны продумывать реакцию Москвы на поставки вооружений. Это важно для поддержания глобальной стабильности, считает Салливан.

Пентагон 19 июля объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 миллиарда. Туда вошли зенитно-ракетные системы NASAMS, беспилотники, боеприпасы, средства связи и разминирования, передает «Радиоточка НСН».

