Байден заявил о «достаточном согласии» о мире на Украине
11 сентября 202303:27
На саммите G20 было достигнуто «достаточное согласие» о «справедливом» мире на Украине, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«Было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета», — сказал глава государства.
Ранее Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru