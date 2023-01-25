Байден в среду выступит с заявлением о военное помощи Украине

Накануне Reuters писало, что в ходе выступления Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву. Ранее сегодня о согласии передать Украине 14 танков Leopard 2 завили в правительстве Германии. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков украинской армии. Ранее СМИ писали, что условием канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ВСУ немецкие танки была поставка США танков Abrams.

Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар назвал сложившуюся ситуацию взрывоопасной.

«Ни одна из сторон — ни Россия, ни Запад — не хочет применять ядерное оружие. Однако западные страны хотят предоставить Украине возможность технически и материально продолжать войну. Ситуация взрывоопасная, я в своей жизни не испытывал большего страха», - сказал он в беседе с НСН.















