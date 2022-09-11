Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден отказывает Украине в росте поставок оружия из-за ядерных сил России

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, боясь угрозы российских ядерных сил, не хочет наращивать поставки оружия Украине. Об этом заявил экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер в беседе с журналистами «Пятого канала» Украины, передает РИА Новости.

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По словам Карбера, на вооружении у России стоят тысячи ядерных боеголовок. Этот аргумент оказывает влияние на позицию Байдена по поводу поставок оружия Киеву, пишет Газета.ru.

«Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу», — подчеркнул бывший советник генсека НАТО.

При этом Карбер отметил, что как глава государства предпринимал бы более радикальные действия.

Ранее власти России запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине со стороны Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постпреда РФ при организации Василия Небензю.

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ТЕГИ:ПоставкиОружиеБайденДжо Байден
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