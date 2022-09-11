Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден отказывает Украине в росте поставок оружия из-за ядерных сил России
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, боясь угрозы российских ядерных сил, не хочет наращивать поставки оружия Украине. Об этом заявил экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер в беседе с журналистами «Пятого канала» Украины, передает РИА Новости.
По словам Карбера, на вооружении у России стоят тысячи ядерных боеголовок. Этот аргумент оказывает влияние на позицию Байдена по поводу поставок оружия Киеву, пишет Газета.ru.
«Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу», — подчеркнул бывший советник генсека НАТО.
При этом Карбер отметил, что как глава государства предпринимал бы более радикальные действия.
Ранее власти России запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине со стороны Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постпреда РФ при организации Василия Небензю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- СМИ: Португалия с февраля прекратила выдавать россиянам «золотые визы»
- В России госпитализировали 2185 человек с COVID-19
- Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы
- В ДНР предупредили о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении
- В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы «Миллиона призов»
- С начала выборов более 1,5 млн москвичей приняли участие в ДЭГ
- Рогов: Энергоблоки ЗАЭС остановили в связи с обстрелами ВСУ и повреждениями ЛЭП
- Минобороны отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма
- СМИ: В Швейцарии жителям грозят тюрьмой за превышение температуры в доме зимой
- В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru