По словам президента, США будут поддерживать Киев, сколько потребуется. Глава государства подчеркнул, что США находятся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще.

Украинские власти, согласившись на помощь западных стран по ленд-лизу, поставили под угрозу суверенитет страны. Украинские власти сами себе роют яму, рискуя будущим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

