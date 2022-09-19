Байден: России не удастся изменить позицию США по Украине

Американский лидер Джо байден заявил, что России не удастся изменить позицию Вашингтона в отношении Украины с помощью энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.

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По словам президента, США будут поддерживать Киев, сколько потребуется. Глава государства подчеркнул, что США находятся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще.

Украинские власти, согласившись на помощь западных стран по ленд-лизу, поставили под угрозу суверенитет страны. Украинские власти сами себе роют яму, рискуя будущим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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