Байден: России не удастся изменить позицию США по Украине
Американский лидер Джо байден заявил, что России не удастся изменить позицию Вашингтона в отношении Украины с помощью энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.
По словам президента, США будут поддерживать Киев, сколько потребуется. Глава государства подчеркнул, что США находятся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще.
Украинские власти, согласившись на помощь западных стран по ленд-лизу, поставили под угрозу суверенитет страны. Украинские власти сами себе роют яму, рискуя будущим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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