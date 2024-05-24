Байден не ответил на вопрос о военных преступлениях Израиля в Газе
Американский лидер Джо Байден ушел от ответа на вопрос о наличии у Вашингтона доказательств военных преступлений Израиля, которые были совершены во время военной операции в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ».
У президента спросили, есть ли у США доказательства военных преступлений Израиля в Газе.
Байден заявил, что американские власти не признают «полномочия МУС в том виде, в котором он их реализует». «Мы не считаем, что действия Израиля можно приравнивать к действиям ХАМАС», — отметил глава Белого дома.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru