Байден не ответил на вопрос о военных преступлениях Израиля в Газе

У президента спросили, есть ли у США доказательства военных преступлений Израиля в Газе.

Байден заявил, что американские власти не признают «полномочия МУС в том виде, в котором он их реализует». «Мы не считаем, что действия Израиля можно приравнивать к действиям ХАМАС», — отметил глава Белого дома.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

