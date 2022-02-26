Байден издал меморандум о предоставлении немедленной военной помощи Украине

Как отмечается в документе, госсекретарь «в целях оказания немедленной военной помощи Украине» сможет определять, «имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн» и направлять «средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки».

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $6,4 млрд для оказания помощи некоторым странам и на нужды Пентагона на фоне военной операции России на Украине.

