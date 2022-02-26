Байден издал меморандум о предоставлении немедленной военной помощи Украине
Президент США Джо Байден наделил госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению немедленной военной помощи Украине. Глава государства издал соответствующий меморандум, который опубликовал Белый дом.
Как отмечается в документе, госсекретарь «в целях оказания немедленной военной помощи Украине» сможет определять, «имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн» и направлять «средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки».
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $6,4 млрд для оказания помощи некоторым странам и на нужды Пентагона на фоне военной операции России на Украине.
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