Байден издал меморандум о предоставлении немедленной военной помощи Украине

Президент США Джо Байден наделил госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению немедленной военной помощи Украине. Глава государства издал соответствующий меморандум, который опубликовал Белый дом.

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Как отмечается в документе, госсекретарь «в целях оказания немедленной военной помощи Украине» сможет определять, «имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн» и направлять «средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки».

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $6,4 млрд для оказания помощи некоторым странам и на нужды Пентагона на фоне военной операции России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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