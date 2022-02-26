СМИ: Конгресс США может выделить $6,4 млрд «на украинский кризис»

По данным агентства, Вашингтон выделит $2,9 млрд на оказание гуманитарной помощи Украине и содействие Киеву в сфере безопасности. Часть этих средств направят Польше, странам Балтии, ряду других государств для стабилизации экономической ситуации и закупок продовольствия.

Кроме того, в связи с событиями на Украине $3,5 млрд выделят на нужды Пентагона.

Bloomberg отмечается, что запрос американской администрации, скорее всего, поддержат законодатели и от Демократической, и от Республиканской партий.

