Азербайджан сообщил о числе погибших в понедельник

Число жертв в результате артобстрелов в Азербайджане за понедельник, 5 октября, выросло до 25 человек, еще 127 ранены. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

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Ранее сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре заявил, что Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как в Нагорном Карабахе и Армении воспримут слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об условиях перемирия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеАзербайджанНагорный Карабах
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