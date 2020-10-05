Азербайджан сообщил о числе погибших в понедельник

Ранее сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре заявил, что Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как в Нагорном Карабахе и Армении воспримут слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об условиях перемирия.

