Азербайджан сообщил о числе погибших в понедельник
Число жертв в результате артобстрелов в Азербайджане за понедельник, 5 октября, выросло до 25 человек, еще 127 ранены. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
Ранее сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре заявил, что Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию.
Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как в Нагорном Карабахе и Армении воспримут слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об условиях перемирия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Скончался Герой Советского Союза Александр Семенов
- Женщина в Таиланде умерла, съев краба мечехвоста
- Названа причина массового падения в обморок псковских школьников
- Определены сроки ввода в гражданский оборот вакцины от коронавируса
- Азербайджан сообщил о числе погибших в понедельник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru