Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе

"Азербайджан ведет борьбу за возвращение собственных земель. Все должны поддерживать его в этой правой борьбе. Но минская группа, Франция конкретно поддерживает Армению. Нужно быть объективным, за 30 лет этот вопрос не нашел какого-либо решения. Украину и Грузию мы вместе поддерживаем. Почему же Армении вы не говорите, чтобы они ушли?" - заявил Чавушоглу.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что министры иностранных дел России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, передает RT.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что его страна вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной республики. Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как воспримут слова Алиева в Нагорном Карабахе и Армении.

