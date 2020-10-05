Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе

Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре передает РИА Новости.

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

"Азербайджан ведет борьбу за возвращение собственных земель. Все должны поддерживать его в этой правой борьбе. Но минская группа, Франция конкретно поддерживает Армению. Нужно быть объективным, за 30 лет этот вопрос не нашел какого-либо решения. Украину и Грузию мы вместе поддерживаем. Почему же Армении вы не говорите, чтобы они ушли?" - заявил Чавушоглу.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что министры иностранных дел России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, передает RT.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что его страна вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной республики. Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как воспримут слова Алиева в Нагорном Карабахе и Армении.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры