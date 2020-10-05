Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе
Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре передает РИА Новости.
"Азербайджан ведет борьбу за возвращение собственных земель. Все должны поддерживать его в этой правой борьбе. Но минская группа, Франция конкретно поддерживает Армению. Нужно быть объективным, за 30 лет этот вопрос не нашел какого-либо решения. Украину и Грузию мы вместе поддерживаем. Почему же Армении вы не говорите, чтобы они ушли?" - заявил Чавушоглу.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что министры иностранных дел России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, передает RT.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что его страна вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной республики. Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как воспримут слова Алиева в Нагорном Карабахе и Армении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Трамп готов вернуться к работе на посту президента США
- Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой
- Глава Дагестана ушел в отставку
- Скончался Герой Советского Союза Александр Семенов
- Женщина в Таиланде умерла, съев краба мечехвоста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru