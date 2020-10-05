Азербайджан предупредил об угрозе для гражданских самолетов из-за войны в Карабахе

В сообщении отмечается, что со стороны Еревана ведется интенсивный обстрел территории Азербайджана с применением ракет дальнего радиуса действия, которые несут угрозу гражданским самолетам.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной республики. Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как воспримут слова Алиева в Нагорном Карабахе и Армении.

