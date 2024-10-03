Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Согласно данным, Муштаха был ликвидирован примерно три месяца назад. Указывается, что в результате совместного удара сил ЦАХАЛ и израильских ВВС в Газе также были ликвидированы занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС Самех ас-Сирадж и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности палестинского движения.

В пресс-службе подчеркнули, что удар был нанесен по укрепленному оборудованному подземному комплексу на севере сектора Газа, где скрывались Муштаха, ас-Сирадж и Ауда.

Ранее сообщалось, что один из лидеров ХАМАС в Ливане Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара Израиля, передает «Радиоточка НСН».

