Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе
Израильская армия подтвердила ликвидацию главы правительства палестинского движения ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей движения. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно данным, Муштаха был ликвидирован примерно три месяца назад. Указывается, что в результате совместного удара сил ЦАХАЛ и израильских ВВС в Газе также были ликвидированы занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС Самех ас-Сирадж и Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности палестинского движения.
В пресс-службе подчеркнули, что удар был нанесен по укрепленному оборудованному подземному комплексу на севере сектора Газа, где скрывались Муштаха, ас-Сирадж и Ауда.
Ранее сообщалось, что один из лидеров ХАМАС в Ливане Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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