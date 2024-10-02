Армия Израиля заявила о первом погибшем солдате в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о первом израильском военнослужащем, погибшем в ходе наземной операции в южном Ливане.

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В сообщении говорится, что это 22-летний командир группы коммандос в подразделении «Эгоз».

«В бою в Ливане погиб Эйтан Ицхак Остер из Модиин-Макабим-Реут, командир группы коммандос, которому посмертно присвоено звание капитана», - говорится в сообщении.

Ранее Армия Израиля объявила о начале ограниченных наземных операций против целей движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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