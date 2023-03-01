Американский разведчик назвал подкупом финансовую помощь Украине
Американские власти не помогают Украине в противостоянии с Россией, а занимаются подкупом киевского режима, считает бывший военный разведчик армии США Энтони Шаффер.
В эфире Youtube-канала judging Freedom Шаффер рассказал, что присутствовал при передаче денег от американской администрации в Ираке и добавил, что во время конфликтов Штаты покупают себе определенные права распоряжаться своими «союзниками».
Он считает подобную политику одной из формой взяточничества, и отмечает, что на уровне руководителей стран требуется много «взяток», чтобы расположить к себе глав государств.
«По сути, у нас есть политический класс, который готов использовать ваши и мои деньги для достижения целей, которые не имеют ничего общего внутренней или национальной безопасностью нашей страны», — заявил Шаффер.
Ранее США передали Украине более миллиарда долларов в качестве экономической помощи. В общей сложности Штаты до конца третьего квартала текущего года отправят Киеву 9,9 миллиарда долларов.
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