Акция в поддержку спецоперации России на Украине прошла в центре Сеула
Участники демонстрации в центре Сеула в Южной Корее выразили поддержку спецоперации (СВО) России на Украине и выступили против американского империализма, передаёт ТАСС.
Отмечается, что акция прошла около российского посольства. Южнокорейские активисты считают, что конфликт России и Украины может перерасти в ядерную войну из-за империалистических взглядов США и антиимпериалистической Россией. По словам демонстрантов, попытка империалистов разграбить Россию и стала причиной СВО.
Активисты также заявили, что поддерживают Россию в тяжёлой битве не только за свой суверенитет, но и за победу над силами зла, коими и являются империалистические США. Во время демонстрации были слышны лозунги в поддержку российского президента.
Ранее сообщалось, что Польша попытается убедить Китай отказаться от поддержки России.
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