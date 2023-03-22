Отмечается, что акция прошла около российского посольства. Южнокорейские активисты считают, что конфликт России и Украины может перерасти в ядерную войну из-за империалистических взглядов США и антиимпериалистической Россией. По словам демонстрантов, попытка империалистов разграбить Россию и стала причиной СВО.

Активисты также заявили, что поддерживают Россию в тяжёлой битве не только за свой суверенитет, но и за победу над силами зла, коими и являются империалистические США. Во время демонстрации были слышны лозунги в поддержку российского президента.

Ранее сообщалось, что Польша попытается убедить Китай отказаться от поддержки России.

