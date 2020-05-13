Минсельхоз США пророчит России рекордный урожай пшеницы

Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки предсказывает, что Россию ждёт один из самых обильных урожаев пшеницы уже в текущем году. Это даст возможность РФ сохранить лидерство по поставкам зерновых на мировой рынок.

По оценке американских специалистов, наша страна может собрать свыше 77 миллионов тонн пшеницы. Урожай фуражного зерна - кукурузы, сорго, ячменя, просо, ржи - составит 39,4 миллиона тонн. В результате, совокупный урожай достигнет 116,4 миллиона тонн.

При этом, как отмечает РИА ФАН, согласно прогнозу российского Минсельхоза, озвученному в апреле, будущий урожай оценивается в 125,3 миллиона тонн. Эта цифра несколько больше оценки американской стороны в силу нескольких факторов. Во-первых, в российский прогноз включена гречиха и зернобобовые, а также урожай, собранный в Крыму, который в США не учитывают.

Кроме того, американские эксперты считают необходимым занизить цифры по российскому урожаю, полагая, что он может пострадать из-за прогнозируемой засухи в Краснодарском крае и на Ставрополье, а также из-за морозов в ряде регионов в апреле.

В Минсельхозе США отмечают, что Россия уже четвертый сезон подряд останется крупнейшим экспортером зерна в мире.

