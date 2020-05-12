Госдума поддержала в I чтении неотложные меры поддержки экономики

Государственная дума проголосовала в первом чтении за законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Документ поступил в палату 7 мая и был рассмотрен сегодня, когда Госдума возобновила заседания в связи с прекращением режима нерабочих дней.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что даст возможность урегулировать правоотношения, которые возникают в связи с необходимостью быстрого реагирования на экстраординарную ситуацию.

Документ, в частности, автоматически продляет аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма, перевозок такси. В проекте также обозначен механизм возмещения стоимости билетов, отмечает «Москва 24». Операторам будет позволено использовать ваучерную систему.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июня разработать план действий по восстановлению экономики на фоне пандемии коронавируса.

