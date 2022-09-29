Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов

30 сентября для движения транспорта будет перекрыт ряд центральных улиц и набережных Москвы За сутки в Москве выявлено более 3,2 тыс случаев COVID-19 В Подмосковье стартовал проект софинансирования бизнесом образовательных программ Мюзикл «Шахматы» прощается со зрителем