Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов

Правительство России получило право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по стране для транспорта из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — говорится в указе.

Кабмину предстоит определить сроки действия запрета, перечень государств, которых касаются меры, виды подпадающих под запрет перевозок.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:грузоперевозкиПравительство РоссииУказыВладимир Путин
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