ОПЕК+ приняла план увеличения добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале

Вице-премьер России Александр Новак объяснил в беседе с РИА Новости решение министров ОПЕК+ тем, новый штамм коронавируса «омикрон» не приводит к снижению спроса на мировом рынке нефти.

Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.

Ранее ОПЕК+ утвердила план на январь по восстановлению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в стуки.

Сделку ОПЕК+ возобновили в мае 2020 года. Согласно документу, нефтедобыча должна была суммарно сократиться на 9,7 млн б/с.

