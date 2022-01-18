Цена нефти Brent поднялась выше $88 впервые за семь лет

Во вторник в ходе торгов сырье дорожало до $87. Затем мартовские фьючерсы Brent продолжили рост и достигли $88,09 за баррель (+1,86%).

При этом февральские фьючерсы на нефть WTI прибавили 2,17% и стоят $85,11 за баррель, отмечает RT.

