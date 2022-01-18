Цена нефти Brent поднялась выше $88 впервые за семь лет
18 января 202210:55
Нефть Brent преодолела отметку в $88 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Во вторник в ходе торгов сырье дорожало до $87. Затем мартовские фьючерсы Brent продолжили рост и достигли $88,09 за баррель (+1,86%).
При этом февральские фьючерсы на нефть WTI прибавили 2,17% и стоят $85,11 за баррель, отмечает RT.
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18 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru