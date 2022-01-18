Цена нефти Brent поднялась выше $88 впервые за семь лет

Нефть Brent преодолела отметку в $88 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти Brent поднялась выше $87 впервые с 2014 года

Во вторник в ходе торгов сырье дорожало до $87. Затем мартовские фьючерсы Brent продолжили рост и достигли $88,09 за баррель (+1,86%).

При этом февральские фьючерсы на нефть WTI прибавили 2,17% и стоят $85,11 за баррель, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры