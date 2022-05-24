Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа

Как считает российский сенатор Алексей Пушков, Польша «делает вид, что ей наш газ не нужен». Как отмечает парламентарий, при этом страна получает это топливо реверсом из Германии. «Чисто польский стиль», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Варшава заявила о досрочном выходе из соглашения, подписанного в 1993 году. Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, уполномоченный кабмина страны Петр Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии.

Напомним, 23 мая правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России. Согласно соглашению, которое действует до конца нынешнего года, страна может получать из России до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти решили не продлять это соглашение.

В Кремле считают, что власти Польши занимают в отношении России «оголтелую позицию на грани сумасшествия».

