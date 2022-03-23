ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно, что на фоне санкций, введенных в отношении России в связи с началом специальной военной операции на Украине, в стране резко выросла стоимость бумаги, отмечает Ura.ru.
Из-за большого количества жалоб от граждан ФАС запросила у крупнейших производителей бумаги информацию, необходимую для проверки, пишет РИА ФАН.
«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — подчеркнули в антимонопольной службе.
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