ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу

Ранее стало известно, что на фоне санкций, введенных в отношении России в связи с началом специальной военной операции на Украине, в стране резко выросла стоимость бумаги, отмечает Ura.ru.

Из-за большого количества жалоб от граждан ФАС запросила у крупнейших производителей бумаги информацию, необходимую для проверки, пишет РИА ФАН.

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — подчеркнули в антимонопольной службе.

