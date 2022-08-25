В ЕС изучают возможность введения предельной стоимости газа из России
В Евросоюзе продолжают изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
«Дискуссии по этим вопросам продолжаются, наша работа продолжается, я не могут вам сообщить ничего по датам и дальнейшим шагам», — сказал он.
По словам главы правительства Италии Марио Драги, лидеры ЕС обсудят введение потолка цен на российский газ в октябре на следующей встрече Европейского совета.
Он также рассказал, что Еврокомиссия работает над предложением ввести лимит цен, но при этом отметил, что позиции различных государств по этому вопросу совершенно разные.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что цены на газ в Европе неизбежно будут подниматься, особенно с началом отопительного сезона.
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