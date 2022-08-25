В ЕС изучают возможность введения предельной стоимости газа из России

В Евросоюзе продолжают изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России, заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Дискуссии по этим вопросам продолжаются, наша работа продолжается, я не могут вам сообщить ничего по датам и дальнейшим шагам», — сказал он.

По словам главы правительства Италии Марио Драги, лидеры ЕС обсудят введение потолка цен на российский газ в октябре на следующей встрече Европейского совета.