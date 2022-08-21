Немцы запаниковали из-за приостановки поставок газа по «Северному потоку»

«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», — написала одна из читательниц.

«Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши "дальновидные" политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца», — напомнили читатели.

Многие жители в Германии опасаются, что из-за остановки «Северного потока» сократятся поставки газа. Немцы также опасаются, что газовая магистраль будет полностью заморожена. В результате антироссийские санкции могут болезненно отразиться на ФРГ, передает РИА Новости.

Ранее российская сторона предупредила о проведении планового ремонта и ограничении поставок топлива с 31 августа по 2 сентября.

