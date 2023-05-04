Польша будет топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

В Польше принят закон, согласно которому военным разрешается потоплять угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что военным будет разрешено топить вражеский корабль только в исключительных ситуациях, когда другие варианты воздействия на экипаж вражеского судна будут неактуальны.

Перед вступлением закона в силу его должен одобрить парламент страны.

Ранее на яхте «Андромеда», которую связывают с подрывом «Северных потоков», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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