Польша будет топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда
4 мая 202318:14
В Польше принят закон, согласно которому военным разрешается потоплять угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что военным будет разрешено топить вражеский корабль только в исключительных ситуациях, когда другие варианты воздействия на экипаж вражеского судна будут неактуальны.
Перед вступлением закона в силу его должен одобрить парламент страны.
Ранее на яхте «Андромеда», которую связывают с подрывом «Северных потоков», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru