Мишустин заявил, что в России достаточно продовольствия

Продовольствия в России достаточно как для внутреннего рынка, так и для поставок. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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По его словам, уровень продовольственной безопасности страны «продолжает системно повышаться», заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов.

«Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла – всего этого хватает и нам, и для поставок партнёрам за рубеж», - заключил глава правительства.

Ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года превысил 60 миллионов тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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