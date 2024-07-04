Мишустин заявил, что в России достаточно продовольствия
Продовольствия в России достаточно как для внутреннего рынка, так и для поставок. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, уровень продовольственной безопасности страны «продолжает системно повышаться», заметно увеличились урожаи овощей, картофеля, а также фруктов.
«Зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла – всего этого хватает и нам, и для поставок партнёрам за рубеж», - заключил глава правительства.
Ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года превысил 60 миллионов тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru