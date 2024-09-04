Агроном Шубина допустила, что большого роста цен на овощи и фрукты не будет
Ценообразование часто зависит от дефицита той или иной продукции. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Людмила Шубина.
По её словам, стоимость овощей и фруктов будет зависеть от мировых цен. При этом небольшой недобор урожая картофеля наверняка восполнят экспортеры, а большого роста цен на морковь, капусту и свеклу ждать не стоит.
Эксперт указала, что в любом случае в выигрышном положении окажутся дачники.
«Имея свой стабильный запас в виде одной грядки, двух грядок... Практически всю зиму человек пользуется своими запасами», – заключила она.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, уровень продовольственной безопасности страны «продолжает системно повышаться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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