Агроном Шубина допустила, что большого роста цен на овощи и фрукты не будет

По её словам, стоимость овощей и фруктов будет зависеть от мировых цен. При этом небольшой недобор урожая картофеля наверняка восполнят экспортеры, а большого роста цен на морковь, капусту и свеклу ждать не стоит.

Эксперт указала, что в любом случае в выигрышном положении окажутся дачники.

«Имея свой стабильный запас в виде одной грядки, двух грядок... Практически всю зиму человек пользуется своими запасами», – заключила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, уровень продовольственной безопасности страны «продолжает системно повышаться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

