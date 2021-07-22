«Трубу можно перекрыть!» Западные СМИ оценили соглашение по «Северному потоку — 2»

Журналисты западных изданий прокомментировали соглашение по «Северному потоку — 2», которое заключили Германия и США.

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«Кризис – урегулированный с помощью "звонкой монеты"», - так охарактеризовал ситуацию с газопроводом «Северный поток -2» журналист Кристиан Моуритцен из датской газеты Berlingske. Он призвал Германию соблюдать условия сделки, иначе Берлин дорого заплатит.

Журналист немецкой Süddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер назвал сделку «мягким компромиссом». Он усмотрел политическую подоплеку соглашения. По его словам, «Северный поток – 2» был необходим, чтобы обойти Украину при транзите топлива в Европу. Таким образом, Германия с помощью этого соглашения пытается «смягчить жестокую реальность».

«Но самое важное послание соглашения угадывается не сразу. Оно в следующем: в крайнем случае, трубу можно будет перекрыть», — написал Бресслер.

Американское издание Politico заявило об «ответном ударе» Киева - сразу после объявления условий соглашения на Украине потребовали переговоров с Брюсселем и Берлином.

Также в статье издания указывается, что Украина и Польша обратились с совместным заявлением, в котором обвинили президента США Джо Байдена в создании угрозы для континента.

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Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о «Северном потоке — 2». В нем они раскрыли детали совместного соглашения, заключенного ранее. Так страны заявили о необходимости обеспечения транзита газа из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться санкций против России, в случае использования Кремлем энергетического экспорта «как оружия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил совместное заявление Байдена и Меркель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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