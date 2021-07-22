«Без меня меня женили». Песков оценил заявление Байдена и Меркель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соглашение о транзите газа может продлеваться между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.
Комментируя заявление Германии и США по «Северному потоку - 2» и намерение Берлина использовать все доступные рычаги влияния для продления транзита газа на 10 лет представитель Кремля отметил, что при этом Россия никак не упоминается.
«Поэтому тут слегка такой эффект... «без меня меня женили», - подчеркнул Песков.
По его словам, Москва хотела бы увидеть в заявлении Германии и США посыл Украине о том, что она должна обеспечить «экономически целесообразные условия» для продолжения транзита голубого топлива.
Ранее Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года, сообщает RT. По словам пресс-секретаря, это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности.
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