Как не потерять работу в будущем из-за искусственного интеллекта
В условиях стремительного развития технологии искусственного интеллекта важно разработать социальные механизмы защиты населения, заявил НСН автор бестселлера «Суперспособности ИИ» Кай-Фу Ли.
В ближайшей перспективе искусственный интеллект может заменить ряд профессий, и их представителям стоит уже сегодня озаботиться получением дополнительного образования, чтобы не остаться без работы. Об этом спецкору НСН на полях ПМЭФ-2025 рассказал основатель и главный исполнительный директор, Sinovation North America Inc, автор бестселлера «Суперспособности ИИ» Кай-Фу Ли, который уже более 30 лет занимается исследованиями, разработками и инвестициями в области искусственного интеллекта.
«Стоит ожидать, что правительство будет разрабатывать социальную политику, которая послужит для защиты население от потери рабочих мест, или предложит альтернативу. Возможно, людям понадобится дополнительное образование, чтобы можно было предложить альтернативу рабочим местам, которые будут заменены искусственным интеллектом, думать об этом надо уже сегодня. Мы не должны бежать следом за технологиями, мы должны думать о будущем уже сейчас», - заметил он.
Как добавил собеседник НСН, его появлению на ПМЭФ-2025 предшествовало знакомство с командой «Альфа-банка», с которой он обсудил искусственный интеллект за закрытыми дверями. В этом году Кай-Фу Ли в качестве спикера принял участие в нескольких сессиях форума.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что искусственный интеллект расчистит всех непрофессионалов, включая сферу программистов и психологов.
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