США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Министерство торговли Соединенных Штатов из-за ситуации вокруг Украины вводит экспортные ограничения в отношении 91 организации и лица. Об этом говорится в уведомлении, которое поступило в электронную базу Федерального реестра.

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Так, из всего списка 81 организация базируется в России.

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США», - говорится в документе.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортСША
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