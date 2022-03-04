США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Так, из всего списка 81 организация базируется в России.

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США», - говорится в документе.



Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

