СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий

США могут ввести уже на этой неделе 200-процентную пошлину на алюминий из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По оценкам агентства, такая мера приведет к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США.

В октябре сообщалось, что Власти США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий.