СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий

США могут ввести уже на этой неделе 200-процентную пошлину на алюминий из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По оценкам агентства, такая мера приведет к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США.

В октябре сообщалось, что Власти США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий.

Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий

Тогда отмечалось, что администрация рассматривает три возможности: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал».

При этом США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения ограничений на российский алюминий, сообщает The Hill со ссылкой на профессора Марка Л. Буша. По словам Буша, прекращение поставок стратегического металла вызовет рост его цены на биржах, тогда как самим США не хватает плавильных мощностей или первичного производства для удовлетворения внутреннего спроса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПошлиныСШАСанкции Против России
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