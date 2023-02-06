СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий
США могут ввести уже на этой неделе 200-процентную пошлину на алюминий из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По оценкам агентства, такая мера приведет к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США.
В октябре сообщалось, что Власти США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий.
Тогда отмечалось, что администрация рассматривает три возможности: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал».
При этом США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения ограничений на российский алюминий, сообщает The Hill со ссылкой на профессора Марка Л. Буша. По словам Буша, прекращение поставок стратегического металла вызовет рост его цены на биржах, тогда как самим США не хватает плавильных мощностей или первичного производства для удовлетворения внутреннего спроса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Шойгу приказал помочь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии
- Коллекторы требуют с депутата Госдумы один рубль
- Зеленский предложил Малюка на пост главы СБУ
- На Украине списали 11 миллионов изданий на русском языке
- Минфин: Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей
- Глава Тувы обратится в Минобороны из-за жалобы мобилизованных на побои в ДНР
- Эстония повышает уровень расходов на оборону
- «Вдруг бы выиграл с рэпом?»: Захарова о перспективах Зеленского в Сан-Ремо
- Норвегия пообещала перечислять Украине по 1,5 млрд евро ежегодно
- Астрономы обнаружили новые спутники Юпитера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru