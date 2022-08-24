В США признали, что не смогут заменить поставки обогащенного урана из России

Соединенные Штаты не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта. Об этом заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф в интервью газете Washington Examiner.

По её словам, невозможно восполнить эту разницу из надежных источников, к тому же цепочки поставок обогащенного урана сейчас нарушены.

«В настоящее время у нас нет возможности обеспечить топливом все наши реакторы», - отметила Хафф.

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Она также рассказала, что около 20% необходимых объемов низкообогащенного урана США получают от России, чтобы снизить зависимость от российского урана, министерство энергетики пытается сделать ставку на стимуляцию внутреннего производства, заключая долгосрочные контракты на поставки, но они, как подчеркнула помощник министра, покроют лишь небольшую часть того, что действительно необходимо.

Ранее СМИ сообщали, что США хотят выделить $4,3 млрд на покупку местного урана для снижения зависимости от России.

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ФОТО: РИА Новости
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