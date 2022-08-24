В США признали, что не смогут заменить поставки обогащенного урана из России

Соединенные Штаты не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта. Об этом заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф в интервью газете Washington Examiner.

По её словам, невозможно восполнить эту разницу из надежных источников, к тому же цепочки поставок обогащенного урана сейчас нарушены.

«В настоящее время у нас нет возможности обеспечить топливом все наши реакторы», - отметила Хафф.