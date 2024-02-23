Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций
Совет ЕС утвердил тринадцатый пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
Как отметили в совете, очередные меры направлены на ограничение доступа Москвы к компонентам для беспилотников и электротрансформаторов.
Санкции ввели в том числе против 194 физических и юридических лиц. Всего в черном списке Евросоюза значатся более двух тысяч лиц. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры в отношении 27 иностранных организаций, якобы поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Под санкции попали компании из Индии, Китая, Турции, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки.
Ранее Великобритания ввела новые санкции против России, в частности, они затронули организации, якобы связанные с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru