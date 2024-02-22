Великобритания ввела новые санкции против РФ

Великобритания ввела новые санкции против России,в частности, против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров. Об этом сообщает РБК.

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Под санкции также попали новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев и расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова, который занимается производством боеприпасов.

«Этот пакет ограничений служит четким сигналом о том, что два года спустя Великобритания и ее союзники непоколебимы в поддержке Украины», - говорится в сообщении британского правительства.

Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии, где погиб Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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