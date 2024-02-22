Великобритания ввела новые санкции против РФ
22 февраля 202416:00
Великобритания ввела новые санкции против России,в частности, против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров. Об этом сообщает РБК.
Под санкции также попали новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев и расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова, который занимается производством боеприпасов.
«Этот пакет ограничений служит четким сигналом о том, что два года спустя Великобритания и ее союзники непоколебимы в поддержке Украины», - говорится в сообщении британского правительства.
Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии, где погиб Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru