СМИ: все магазины Uniqlo продолжат работу в России

Глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России несмотря на международное давление, сообщает Bloomberg.

Apple и Nike закрыли продажи на официальных сайтах в России

По его словам, одежда является жизненной необходимостью и граждане России имеют такое же право на жизнь, как и остальные.

Ранее немецкая компания Puma заявила, что приостановит работу в России на фоне событий на территории Украины.

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ФОТО: pixabay.com
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