СМИ: в России может появиться новая платежная единица

Как считают эксперты, вопрос о создании новой платежной единицы встал после введения странами Запада санкции. Также на это повлияло требование Кремля получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

Отмечается, что в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других. Общая выгода для этих государств будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами в качестве геополитического оружия.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что западным странам необходимо привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы.

При этом министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

