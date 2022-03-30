СМИ: в России может появиться новая платежная единица
В России предложено создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами, сообщает РБК.
Как считают эксперты, вопрос о создании новой платежной единицы встал после введения странами Запада санкции. Также на это повлияло требование Кремля получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.
Отмечается, что в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других. Общая выгода для этих государств будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами в качестве геополитического оружия.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что западным странам необходимо привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы.
При этом министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.
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