СМИ: Почти треть неплательщиков по кредитам ссылается на потерю работы

Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах России ухудшил платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные крупных банках и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Источник подчеркивает, что в минувшем месяце доля должников, отказавшихся платить по кредитам из-за финансовых трудностей, увеличилась до 60%. Также отмечается, что год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле 2020-го их стало 30%. Помимо этого, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов.

