СМИ: Почти треть неплательщиков по кредитам ссылается на потерю работы

Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах России ухудшил платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные крупных банках и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Источник подчеркивает, что в минувшем месяце доля должников, отказавшихся платить по кредитам из-за финансовых трудностей, увеличилась до 60%. Также отмечается, что год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле 2020-го их стало 30%. Помимо этого, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов.

Договариваться или разоряться. Названы пути оплаты нерабочих дней в мае

В конце апреля НСН сообщала, что режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса уже в первую нерабочую неделю спровоцировал рост доли заявок на ссуды, через банковские дистанционные каналы, почти в полтора раза. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РБК.

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что, по меньшей мере, у трети россиян нет денежной подушки, чтобы прожить, не имея доходов, два месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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