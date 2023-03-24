СМИ: контейнеры с грузами для РФ застряли в бельгийском порту на год

Речь идет о пяти контейнерах. Отправителем числится индийская компания Jindal Stainless.

В контейнерах находится порядка 100 метрических тонн нержавеющей стали. Груз отправили в феврале прошлого года, но задержали из-за санкций Евросоюза.

Нержавеющая сталь не входит в список ограничений, подчеркнул представитель индийской компании. В Jindal Stainless попросили растаможить груз для транспортировки в РФ.

Казахстан намерен ввести онлайн-систему для борьбы с параллельным импортом в Россию, сообщил ранее портал Eurasianet. Власти собираются отслеживать все товары, которые поступают в страну и вывозятся за ее пределы, передает НСН.

