СМИ: контейнеры с грузами для РФ застряли в бельгийском порту на год
Порт бельгийского Антверпена блокирует отправку контейнеров с грузом для России, передает Reuters.
Речь идет о пяти контейнерах. Отправителем числится индийская компания Jindal Stainless.
В контейнерах находится порядка 100 метрических тонн нержавеющей стали. Груз отправили в феврале прошлого года, но задержали из-за санкций Евросоюза.
Нержавеющая сталь не входит в список ограничений, подчеркнул представитель индийской компании. В Jindal Stainless попросили растаможить груз для транспортировки в РФ.
Казахстан намерен ввести онлайн-систему для борьбы с параллельным импортом в Россию, сообщил ранее портал Eurasianet. Власти собираются отслеживать все товары, которые поступают в страну и вывозятся за ее пределы, передает НСН.
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