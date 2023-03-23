Казахстан намерен ограничить параллельный импорт в Россию
Астана введет онлайн-систему для борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил портал Eurasianet.
Система будет отслеживать все товары, которые ввозятся в страну и направляются за ее пределы. Власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают обходить антироссийские ограничения, отметило издание.
По данным портала, Казахстан не хочет становиться площадкой для параллельного импорта в Россию. В республике якобы опасаются вторичных санкций США и Евросоюза.
Власти Турции с 1 марта запретили транзит санкционных грузов в Россию, сообщило американское агентство Bloomberg. Поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через другие страны, пишет НСН.
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