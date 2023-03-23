Казахстан намерен ограничить параллельный импорт в Россию

Система будет отслеживать все товары, которые ввозятся в страну и направляются за ее пределы. Власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают обходить антироссийские ограничения, отметило издание.

По данным портала, Казахстан не хочет становиться площадкой для параллельного импорта в Россию. В республике якобы опасаются вторичных санкций США и Евросоюза.



Власти Турции с 1 марта запретили транзит санкционных грузов в Россию, сообщило американское агентство Bloomberg. Поставщики ищут возможность осуществлять параллельный импорт через другие страны, пишет НСН.

