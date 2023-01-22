СМИ: ЕС собирается поставлять металлы из Китая через РФ для производства снарядов
Евросоюз (ЕС) намерен сохранить Россию как основного партнера для перевозок редкоземельных металлов из Китая, которые используются в производстве бронебойных снарядов. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство сообщает, что ЕС выгодно перевозить партии металла из Китая по железным дорогам России, потому что этот вид доставки значительно дешевле и не такой долгий, как морской.
По данным агентства, с января по сентябрь 2022 года отмечается рост объемов перевозок металлов из Китая в Европу через Россию до 36 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем за весь 2021 год. Эксперты, с которыми беседовали журналисты, удивились тому, что цепочка поставок ЕС через Россию сохраняется, несмотря на действующие санкции.
Ранее Bloomberg со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля сообщил, что Антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом.
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