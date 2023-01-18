США вывели из-под антироссийских санкций «предоставление сельхозпродукции»

В тексте нового документа существуют некоторые различия с предыдущей версией. Так, Минфин не запрещает транзакции, которые касаются «предоставления сельхозпродукции». До этого разрешение относилось только к ее производству, продаже или транспортировки.

Также в новом документе уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В новой версии речь идет о любых клинических испытаниях, а не только о «продолжающихся». Время действия лицензии 6С не уточняется.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза призван перекрыть лазейки в предыдущих санкциях ЕС. Новые санкции коснутся юридических и физических лиц, помогающих России обходить ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

