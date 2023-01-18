США вывели из-под антироссийских санкций «предоставление сельхозпродукции»
Введенные Соединенными Штатами санкции не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, которые касаются не только текущих, но и любых клинических испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Министерством финансов США лицензию 6С, заменяющую 6В от июля 2022 года.
В тексте нового документа существуют некоторые различия с предыдущей версией. Так, Минфин не запрещает транзакции, которые касаются «предоставления сельхозпродукции». До этого разрешение относилось только к ее производству, продаже или транспортировки.
Также в новом документе уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В новой версии речь идет о любых клинических испытаниях, а не только о «продолжающихся». Время действия лицензии 6С не уточняется.
Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза призван перекрыть лазейки в предыдущих санкциях ЕС. Новые санкции коснутся юридических и физических лиц, помогающих России обходить ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- США вывели из-под антироссийских санкций «предоставление сельхозпродукции»
- Пушилин не подтвердил сообщения о запрете на ношение бороды для российских бойцов
- Байден потребовал от Европы активнее отвечать Москве
- США приступили к обучению украинских военных использованию ЗРК Patriot
- На Украине заявили о повреждении девяти блоков ТЭС
- Сотни человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва
- Шольц рассказал о последствиях энергокризиса для экономики Германии
- Пригожин ответил на призыв Миронова легализовать ЧВК «Вагнер»
- Польский лидер сказал «Нет!» русскому миру
- СМИ: Россия может потопить НАТО «Посейдонами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru