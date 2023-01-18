США вывели из-под антироссийских санкций «предоставление сельхозпродукции»

Введенные Соединенными Штатами санкции не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, которые касаются не только текущих, но и любых клинических испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Министерством финансов США лицензию 6С, заменяющую 6В от июля 2022 года.

«350 миллионов евро в сутки»: Сенатор Климов оценил потери Евросоюза из-за санкций

В тексте нового документа существуют некоторые различия с предыдущей версией. Так, Минфин не запрещает транзакции, которые касаются «предоставления сельхозпродукции». До этого разрешение относилось только к ее производству, продаже или транспортировки.

Также в новом документе уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В новой версии речь идет о любых клинических испытаниях, а не только о «продолжающихся». Время действия лицензии 6С не уточняется.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза призван перекрыть лазейки в предыдущих санкциях ЕС. Новые санкции коснутся юридических и физических лиц, помогающих России обходить ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры