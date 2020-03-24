Сбербанк отказался вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах

Как заявили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, они внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой во всех субъектах.

«В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные», - отметили в банке. При этом подчеркивается, что 70 процентов банкоматах кредитной организации не имеют функции ресайклинга, отмечает RT.

Ранее Центробанк призвал банки в связи с рапространением коронавируса по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому. Также в ЦБ рекомендовали регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

