Сбербанк отказался вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не будет вводить ограничение на снятие наличных средств в своих банкоматах. Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией ресайклинга — в таких аппаратах можно не только получать средства, но и загружать в них наличные для зачисления на счета.
Как заявили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, они внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой во всех субъектах.
«В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные», - отметили в банке. При этом подчеркивается, что 70 процентов банкоматах кредитной организации не имеют функции ресайклинга, отмечает RT.
Ранее Центробанк призвал банки в связи с рапространением коронавируса по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому. Также в ЦБ рекомендовали регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.
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