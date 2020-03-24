Сбербанк отказался вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не будет вводить ограничение на снятие наличных средств в своих банкоматах. Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией ресайклинга — в таких аппаратах можно не только получать средства, но и загружать в них наличные для зачисления на счета.

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Как заявили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, они внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой во всех субъектах.

«В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные», - отметили в банке. При этом подчеркивается, что 70 процентов банкоматах кредитной организации не имеют функции ресайклинга, отмечает RT.

Ранее Центробанк призвал банки в связи с рапространением коронавируса по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому. Также в ЦБ рекомендовали регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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