Кремль объяснил перенос конференции ОПЕК+ на 9 апреля
Виртуальная конференция ОПЕК+ перенесена с 6 апреля на четверг, 9 апреля, по техническим причинам. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
О том, что Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать возможность стабилизации нефтяного рынка, на прошлой неделе объявил президент США Дональд Трамп. Цены на нефть после этого резко пошли вверх. 2 апреля Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+. Москва и Эр-Рияд уже успели обменяться обвинениями по поводу причин развала предыдущей сделки по объёмам нефтедобычи. После разногласий саудиты начали продавать свою нефть с большим дисконтом, а цена российской смеси Urals подешевела настолько, что её поставщики стали нести убытки.
По информации Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия по-прежнему не могут договориться о сокращении нефтедобычи и настаивают на участии США в этой сделке.
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