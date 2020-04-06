Кремль объяснил перенос конференции ОПЕК+ на 9 апреля

О том, что Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать возможность стабилизации нефтяного рынка, на прошлой неделе объявил президент США Дональд Трамп. Цены на нефть после этого резко пошли вверх. 2 апреля Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+. Москва и Эр-Рияд уже успели обменяться обвинениями по поводу причин развала предыдущей сделки по объёмам нефтедобычи. После разногласий саудиты начали продавать свою нефть с большим дисконтом, а цена российской смеси Urals подешевела настолько, что её поставщики стали нести убытки.

По информации Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия по-прежнему не могут договориться о сокращении нефтедобычи и настаивают на участии США в этой сделке.

