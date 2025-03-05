«Рывка не будет!»: В словах Трампа о газопроводе на Аляске увидели «замануху» для Канады

«Естественно, он не будет никаким крупнейшим в мире, там Аляска-то небольшая. Газопроводы Северный и Турецкий потоки больше, чем вся Аляска. Это просто речевой оборот, которые любит Трамп. На самом деле рассчитывать, что Трамп придет и увеличит объем добычи газа, не стоит. Потому что там и так добывают столько, сколько это рентабельно при средних нынешних ценах. В США никакой из президентов не управляет объемами добычи. Он может только создать им условия для этого. Пока что мы видим, что цены на нефть снижаются, цены на газ тоже корректируются. Поэтому никакого рывка по добыче нефти или газа на Аляске не стоит ожидать. Единственное, возможно, Трамп хочет выдать лицензии на разработку месторождений, на дополнительные земли, чтобы там тоже искали нефть и газ», - отметил он.

Однако, если все-таки говорить о строительстве нового масштабного газопровода, то на это уйдет не менее пяти лет, уточнил Юшков.

«В среднем, я думаю, что лет пять-семь лет, если это крупный газопровод, плюс разработка месторождения в это же время», - подытожил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что Трамп не решится на восстановление «Северных потоков» даже ради сделки с Россией, так как США это экономически невыгодно.

