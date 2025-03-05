«Рывка не будет!»: В словах Трампа о газопроводе на Аляске увидели «замануху» для Канады
Непонятно, какой «крупнейший газопровод в мире» на Аляске хочет построить Дональд Трамп, если сама Аляска меньше газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», заявил НСН Игорь Юшков.
Не стоит ждать увеличения добычи газа и нефти на Аляске после амбициозных заявлений президента США Дональда Трампа, так как там и так добывается рентабельное на данный момент количество. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед Конгрессом США сообщил о работе над строительством газопровода на Аляске. По его словам, это будет крупнейший газопровод в мире, на который будут потрачены триллионы долларов. Он отметил, что это будет «грандиозный проект», а Япония, Южная Корея и другие страны захотят стать партнерами США. Юшков предположил, что Трамп таким образом хочет расположить к себе Канаду.
«Возможно, это какая-то «замануха» для канадцев. Хотя никакой потребности у США в газопроводе из Канады, или в Канаду нет. Канада самодостаточная. Соединённые Штаты - нетто-экспортер газа. Штатам, наоборот, для экспорта нужно строить заводы по сжижению газа, для того, чтобы выходить на мировые рынки Японии, Южной Кореи, Китая, Европы. А в Канаде нет рынка сбыта, чтобы строить гигантский газопровод. Да и нефтепровод тоже нет смысла строить, потому что Канада является крупнейшим поставщиком нефти в США. Может быть, Трамп хочет их чем-то приманить, чтобы они не конфликтовали после введения пошлин на канадские товары. Или имеется в виду, что США собираются увеличить добычу газа только на Аляске и оттуда вывозить на мировые рынки. То есть с Канадой на самом деле газопровод не будет связан. Он будет выстроен внутри Аляски к побережью, и там уже будут построены заводы по сжижению газа или экспортный терминал для нефти», - рассказал Юшков.
По его словам, американский президент не может влиять на объемы добычи газа или нефти, а может только выдать лицензию на поиск новых месторождений на Аляске.
«Естественно, он не будет никаким крупнейшим в мире, там Аляска-то небольшая. Газопроводы Северный и Турецкий потоки больше, чем вся Аляска. Это просто речевой оборот, которые любит Трамп. На самом деле рассчитывать, что Трамп придет и увеличит объем добычи газа, не стоит. Потому что там и так добывают столько, сколько это рентабельно при средних нынешних ценах. В США никакой из президентов не управляет объемами добычи. Он может только создать им условия для этого. Пока что мы видим, что цены на нефть снижаются, цены на газ тоже корректируются. Поэтому никакого рывка по добыче нефти или газа на Аляске не стоит ожидать. Единственное, возможно, Трамп хочет выдать лицензии на разработку месторождений, на дополнительные земли, чтобы там тоже искали нефть и газ», - отметил он.
Однако, если все-таки говорить о строительстве нового масштабного газопровода, то на это уйдет не менее пяти лет, уточнил Юшков.
«В среднем, я думаю, что лет пять-семь лет, если это крупный газопровод, плюс разработка месторождения в это же время», - подытожил он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что Трамп не решится на восстановление «Северных потоков» даже ради сделки с Россией, так как США это экономически невыгодно.
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