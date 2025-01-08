Аляска подала в суд на власти США из-за ограничения бурения скважин
Власти штата Аляска подали в суд на правительство президента США Джо Байдена за предоставление ограниченных прав на бурение скважин в декабре в прибрежной равнине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ.
Агентство отмечает, что в соответствующем иске адвокаты оспаривают решение американского федерального правительства о предоставлении прав на бурение нефтяных и газовых скважин с ограничениями. Эти меры «делают невозможным или нецелесообразным освоение... 162 тысяч гектаров земли», которые МВД США намерено выставить на аукцион среди нефтяных и газовых бурильщиков.
В заявлении указано, что шаги властей серьезно ограничат поиск сырья и бурение скважин в Национальном Арктическом заповеднике в будущем. Власти Аляски требуют отмены ограничений и запрета на выдачу правительством договоров аренды на аукционе.
Ранее Вашингтон запретил разработку нефтегазовых месторождений на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru