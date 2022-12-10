Российское правительство ввело пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран

Российский кабмин ввел пошлины на ввоз в страну отдельных предметов личной гигиены, таких, как шампуни и зубная паста, а также оружия из недружественных государств. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации 9 декабря, в пятницу.

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«Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», - говорится в документе.

Ранее ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предложила запретить ввоз в страну лесобумажных товаров из недружественных государств, сообщает «Российская газета».

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ФОТО: РИА Новости
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