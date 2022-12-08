В России предложили запретить ввоз мебели и фанеры из недружественных стран
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предложила запретить ввоз в страну лесобумажных товаров из недружественных государств, сообщает «Российская газета».
В обращении на имя зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьёва речь идёт, в частности, о некоторых видах мебели, фанеры, бумаги и упаковки, и необходимости ввести на их импорт запретительных ввозных таможенных пошлин.
Авторы инициативы считают, что такой запрет необходим для поддержки российских производителей.
«Не надо стрелять в себе в ногу — запрещать то, что мы сами не производим и то, что может повлиять на конечный потребительский рынок. Но по целому ряду товаров мы должны ввести запрет», — заявил глава ассоциации Тимур Иртуганов.
Ранее российские производители мебели решили адаптировать свое производство под продажу на маркетплейсах из-за снижения активности офлайн-продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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