В России предложили запретить ввоз мебели и фанеры из недружественных стран

В обращении на имя зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьёва речь идёт, в частности, о некоторых видах мебели, фанеры, бумаги и упаковки, и необходимости ввести на их импорт запретительных ввозных таможенных пошлин.

Авторы инициативы считают, что такой запрет необходим для поддержки российских производителей.

«Не надо стрелять в себе в ногу — запрещать то, что мы сами не производим и то, что может повлиять на конечный потребительский рынок. Но по целому ряду товаров мы должны ввести запрет», — заявил глава ассоциации Тимур Иртуганов.

Ранее российские производители мебели решили адаптировать свое производство под продажу на маркетплейсах из-за снижения активности офлайн-продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

